الخدمات البيطرية: جهود مكثفة للتقصى الوبائى اللحفاظ على الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف جهودها لاستمرار نشاط التقصى الوبائى للأمراض بفحص الأعراض الإكلينيكة الظاهرة طبقا للحالة التعريفية لكل مرض لضمان سلامة الثروة الحيوانية فى كافة أنحاء الجمهورية.

أضاف أنه خلال شهر نوفمبر، نفذت فرق التقصى الوبائى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية عددًا كبيرًا من الزيارات الميدانية، شملت 404 قرى، و3979 منزلًا، و39 سوقًا للماشية، ضمن إطار استراتيجى شامل يهدف إلى رصد الأمراض الوبائية المحتملة والوقاية منها.

وخلال تلك الزيارات، تم فحص 21814 رأسًا من الأبقار و14510 رؤوس من الجاموس و22178 رأسًا من الأغنام و6264 رأسًا من الماعز و403 من الجمال و1776 من الدواب و234553 من الدواجن.

وأظهرت النتائج أن الحالة الظاهرية للحيوانات سليمة، مما يعكس كفاءة الجهود المبذولة فى تعزيز الصحة الحيوانية.

وأكدت الهيئة، أن استخدام برنامج ARC GIS لإجراء المسح الوبائى الشامل ساهم بشكل كبير فى الكشف المبكر عن بؤر الأمراض واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما يعزز من حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائى فى البلاد.