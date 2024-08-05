محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل "مجزر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية"

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي،محافظ بورسعيد،اليوم ،سير العمل داخل " مجزر بورسعيد " و " محطة تسمين الماشية " بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية على مستوى محافظة بورسعيد، رافقه خلالها مدير مجزر بورسعيد ، ورئيس حي الجنوب أحمد زغلف .

واطلع محافظ بورسعيد، على أقسام المجزر وآلية والإجراءات المتبعة والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة ، موجها برفع كفاءة المجزر خلال الفترة المقبلة وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، والعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، و ذلك بما يحقق معايير السلامة في ذبح الماشية.

وخلال تفقده سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، اطلع المحافظ على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، وأكد المحافظ، تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير مزيد من اعداد الماشية، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال الفترة القادمة.



المحافظ بمحطة الماشية



المحافظ داخل المحرر