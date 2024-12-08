اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقي شباب "ميلانو" عبر zoom

الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:20 م
البابا تواضروس يلتقي شباب "ميلانو" عبر zoom قداسة البابا تواضروس الثاني
كتبت - بتول عصام

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، شباب إيبارشية ميلانو بإيطاليا بحضور نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف الإيبارشية، عبر الڤيديو كونفرانس من خلال تطبيق zoom وذلك في ختام مؤتمرهم.

استهل قداسة البابا اللقاء بكلمة روحية بعنوان "تحديات أمام الشباب" وعقب انتهاء الكلمة أجاب على أسئلة الشباب وناقشهم فيها، كما شاهد بعض الأنشطة والعروض التي قدموها.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، حفل خريجي جامعة هولي صوفيا 2024، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الساعة 11 ص، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية، وبحضور الأنبا دافيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوانجلاند ونائب رئيس الجامعة.

 

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شباب ميلانو

 







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البابا تواضروس

ميلانو

الكنيسة الأرثوذكسية




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