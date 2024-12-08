اليوم السابع
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كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وعيد الميلاد المجيد.. قصة بدأت فى 2019

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:00 ص
كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وعيد الميلاد المجيد.. قصة بدأت فى 2019 كاتدرائية ميلاد المسيح - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يترأس البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ إنشاءها حتى الآن، وسط احتفال كبير من الحضور من الشعب المصري.

وتم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، رسميا في يوم 6 يناير2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني، وتعد الأكبر حجما وسعة، حيث تقع علي مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص، وهي تحتوي علي مبنى للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية، كما تحتوي علي قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية، ويوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة علي الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح، وبشارة القديسة العذراء مريم، وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا. 

جدير بالذكر أن المقر البابوي يمثل أحد أهم تراث الكنيسة الأرثوذكسية وتاريخها، ويمر تاريخه بـ7 محطات أساسية من بداية الكرازة في الإسكندرية القديس مارمرقس الرسول حتي عصرنا الحالي قداسة البابا تواضروس الثاني، وتعتبر المحطة السابعة والأخيرة هي "كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة".
 







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قداس عيد الميلاد

كاتدرائية ميلاد المسيح

البابا تواضروس

العاصمة الإدارية

الكنيسة الأرثوذكسية



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