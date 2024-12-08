البابا تواضروس يترأس حفل خريجي جامعة هولي صوفيا.. 19 ديسمبر

كتبت – بتول عصام

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيه، ورئيس الجامعة، حفل خريجي جامعة هولي صوفيا 2024، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الساعة 11 ص، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية، وبحضور الأنبا دافيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوانجلاند ونائب رئيس الجامعة.

وعن الجامعة، فيوجد نظامين للدراسة بالجامعات الامريكية. النظام الاول وهو المعتاد، يقدم في صرح مباني الحرم الجامعي ويستلزم الوجود الفعلي للدارس بالحرم الجامعي وتقدم فيه الدراسة بنظام التيرمات. والتيرم الواحد عبارة عن 15 اسبوع. والسنة بها 2 تيرم اساسي وهما الخريف والربيع وتيرم احتياطي وهو الصيف.

أما نظام الدراسة أونلاين الأمريكية التي اتخذتها جامعة هولي صوفيا هي عبارة عن إعطاء الكورس على مدى 8 أسابيع فقط وهذه تسمى موديول وليس تيرم. ويوجد اجمالي 9 موديول في السنة وهم خريف 1، 2، 3 وربيع 1، 2، 3 وصيف 1، 2، 3. وكل اسبوع يبدأ من يوم الإثنين إلى يوم الأحد. ويتم التفاعل أونلاين بين الدارس والأستاذ والواجبات في أي ساعة من اليوم وفي أي يوم من الاسبوع المحدد ولا يستلزم الوجود الفعلي للدارس في أي ساعة محددة في اليوم أو في الحرم الجامعي. وكل اسبوع له قراءاته الخاصة وواجباته الخاصة التي هي عبارة عن كتابة أكاديمية باستخدام طريقة شيكاغو الأكاديمية وكتابة جورنال و3 مداخلات في كل مناقشة أسبوعية أونلاين. وهذا معناه أن الدراسة بهولي صوفيا مفتوحة طوال السنة لمن هم بعيدين جغرافياً عن الجامعات واشغال حياتهم لا توافق تواجدهم في مدرجات الحرم الجامعي.