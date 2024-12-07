المديريات التعليمية: تقييمات المهام الأدائية مستمرة وتعقد قبل اختبارات الترم

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت المديريات التعليمية على أن تقييمات الطلاب فى المهام الأدائية مستمرة وتعقد قبل اختبارات الترم الأول المقرر لها 11 يناير المقبل.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن المهام الأدائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية عبارة عن مهام قصيرة، يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية ويوزع المعلم على التلاميذ عددا منها يختار التلميذ أحدها بحيث ينتهي منها، خلال الفترة المحددة، بصورة منتظمة وبشكل دوري - المهام المتعلقة بالفصل، كل أسبوع في كراسة التلميذ الخاصة بذلك، يكون المعلم الدعم اللازم لتلاميذه في اختيار المهام المناسبة لميولهم.

وأكدت المديريات على على أن المهام الأدائية، لتلاميذ المرحلة الابتدائية تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات المتعلقة بالمادة الدراسية، وهي دليل على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، ويكون تقديرها بواقع 10 درجات.