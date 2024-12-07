لاعبو التحطيب الصعيدي يبهرون أهالي الأقصر بمهرجان التحطيب فى ساحة أبو الحجاج

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، عصر اليوم السبت، مع إنطلاق فعاليات ثالث أيام الدورة 14 للمهرجان القومى للتحطيب بالأقصر.

وقدم لاعبي التحطيب الصعيدي القادمين من مختلف محافظات مصر حلقات التحطيب ولعبة العصا، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين الحاضرين للفعاليات بساحة أبو الحجاج الأقصرى.

وشهد الفعاليات في اليوم الثالث للمهرجان القومى للتحطيب، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وضيوف وأهالي الأقصر، حيث استهلت الفعاليات بحلقات التحطيب، شارك بها مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد.

ومن الجدير بالذكر إنه كانت فكرة التحطيب في البداية مخصصة للدفاع عن النفس، حيث كان قديماً لا يسير الصعيدي فى الطرقات أو الشوارع نهاراً وليلاً إلا بالعصا بين يديه لحماية نفسه من اللصوص وقطاع الطرق والحيوان المفترسة فى المزارع خلال مواسم الزراعة المختلفة، ومع تطور الزمن قام بتحويلها كبار شيوخ اللعبة إلى مبارزات وتبارى مبهج في المناسبات المختلفة وأصبحت لعبة متميزة تراثية حتى سجلت فى اليونيسكو وأصبح لها مهرجان سنوى منذ 14 سنة مضت في قلب مدينة الأقصر يقام بصورة دورية.

وتعتبر لعبة التحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.