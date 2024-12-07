الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بإلغاء شارع تخطيطى والاعتداد بالشارع القائم

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 272 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2024، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بإلغاء الشارع التخطيطي بعرض (15) مترا شارع شوقي-حي جنوب الجيزة، والاعتداد بالشارع القائم على الطبيعة، وذلك طبقًا للكلك الصادر في هذا الشأن.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1449 لسنة 2024، على أن بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى مذكرة مدينة الجيزة إدارة التخطيط العمراني بشأن إلغاء الشارع التخطيطي بعرض (15)م شارع شوقي والاعتداد بالشارع القائم على الطبيعة، وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان والمؤتمرات بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته المؤرخة 2/10/2024، على إلغاء الشارع المشار إليه والاعتداد بالشارع القائم على الطبيعة، وعلى الكلك الصادر في هذا الشأن، قرر:

مادة 1: إلغاء الشارع التخطيطي بعرض (15)م شارع شوقي-حي جنوب الجيزة، والاعتداد بالشارع القائم على الطبيعة، وذلك طبقًا للكلك الصادر في هذا الشأن.