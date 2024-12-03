بدء رصف عدد من شوارع أطفيح بالإنترلوك لتسهيل حركة المواطنين.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، بدء خطة رفع كفاءة وتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة أطفيح، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال التطوير والرصف بداية من المنطقة المجاورة لمستشفى أطفيح المركزي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالمركز.

وشدد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، بدأت، مؤخرًا، تنفيذ أعمال تطوير ورصف ودعم عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك، وذلك بداية من منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها.



أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة أطفيح



تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة أطفيح