اليوم السابع
Ads
السبت، 07 ديسمبر 2024 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غطاء سحابى يحجب جزءا من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط أمطار

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:34 م
الأرصاد: غطاء سحابى يحجب جزءا من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط أمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية على أجزاء من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وأجزاء من الصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذا الغطاء السحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن الأجواء معتدلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.

 

 


 







الطقس اليوم

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة

الأرصاد

الأرصاد اليوم

الطقس في مصر

الطقس الأن

درجة الحرارة الأن

الطقس في القاهرة

الطقس في الإسكندرية

درجة حرارة القاهرة

توقعات الطقس

شبورة

أمطار

الطقس في موقعك

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس إسكندرية

الطقس لمدة 15 يوم

الطقس غدا في مصر

الطقس اليوم وغدًا

حالة الطقس لمدة 25 يوم القاهرة

الطقس اليوم في القاهرة الان

الطقس اليوم مباشر

متى تسقط الأمطار في مصر

متى يبرد الجو في مصر

كيف أعرف أماكن الأمطار

كم عدد الأمطار في مصر

الطقس غدا بالساعات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس في القاهرة خلال أسبوع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة