اليوم السابع
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هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع

السبت، 07 ديسمبر 2024 01:21 م
هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على النحو التالي:

السبت 7 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الإثنين 9 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الخميس 12 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

 

 


 







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