الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة الشدة على بعض المناطق

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.