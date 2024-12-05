الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة الشدة على بعض المناطق

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
حالة الطقس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
أماكن سقوط الأمطار
- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.
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