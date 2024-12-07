آلام الظهر علامة مبكرة على سرطان البنكرياس بشروط

كتبت مروة هريدى

يعتبر سرطان البنكرياس هو أحد أنواع السرطان الأكثر شيوعًا في العالم، وهذا يجعل من المهم فهم المرض وتحديد علاماته المبكرة حتى يمكن للتدخل الطبي في الوقت المناسب إنقاذ الأرواح قبل أن يتطور المرض إلى حد كبير، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو سرطان البنكرياس؟

هو مرض شديد وعدواني ينشأ في البنكرياس، وهو عضو ضروري للهضم وتنظيم سكر الدم، وغالبًا ما يتم تشخيصه متأخرًا، ولعل أحد العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان البنكرياس هى آلام الظهر، ويمكن أن يكون ألم الظهر أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس، وغالبًا ما يتم تجاهله بسبب طبيعته غير المحددة.

وعادة ما يزداد ألم البطن سوءًا بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء، ويصيب أسفل الظهر بالألم وذلك بسبب سرطان البنكرياس، حيث يضغط الورم على الأعصاب أو إصابة الأنسجة المحيطة، وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص قد عانوا من آلام الظهر في مرحلة ما، سواء كانت شديدة أو مستمرة، وخاصةً عندما تصاحبها علامات اليرقان، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو صعوبة في تناول الطعام، فإنها تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

ويتركز الألم في الغالب في الجزء العلوي من الظهر، ويوضح تقرير نُشر على موقع كلية الطب بجامعة جون هوبكنز، يصف بعض المرضى الألم الذي يبدأ في منتصف البطن وينتشر إلى الظهر، ويمكن أن يكون الألم أسوأ عند الاستلقاء ويمكن تخفيفه غالبًا بالانحناء إلى الأمام، كما يمكن أن يختلف ألم سرطان البنكرياس من شخص لآخر، لذا تأكد من مناقشة أي أعراض جديدة متعلقة بالألم مع طبيبك.

فيما يلى.. أعراض أخرى لسرطان البنكرياس:

غالبًا ما تتطور أعراض سرطان البنكرياس بشكل خفي وقد تشمل اليرقان، الذي يتميز باصفرار الجلد والعينين بسبب انسداد القناة الصفراوية، كما تعد مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء وتغيرات البراز، شائعة حيث يؤثر الورم على إنتاج إنزيمات البنكرياس، وغالبًا ما يصاحب المرض فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية، وقد يعاني المرضى أيضًا من التعب أو الإصابة بمرض السكري أو صعوبة السيطرة على نسبة السكر في الدم.