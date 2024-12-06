أستاذ أورام: متوقع خفض الإصابة بسرطان الكبد فى مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة

كتبت أمل علام

قال الدكتور طارق هاشم أستاذ علاج الأورام بطب المنوفية، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، المنعقد حاليا بالإسكندرية، إنه تم عقد جلسة خاصة عن سرطان الكبد، موضحا، إن سرطان الكبد أكثر شيوعا بين المصريين بسبب فيروس سى.

وأضاف، إن فيروس سي تسبب فى الاصابة بتليف بالكبد ثم أورام الكبد، موضحا إنه مع المبادرات الرئاسية وخصوصا مبادرة القضاء على فيروس سي، كانت من المبادرات المهمة، لأن فيروس سى كان من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، لانه تسبب فى حدوث سرطان الكبد.

وأشار إلى إنه من المتوقع خلال الـ10 سنوات المقبلة فان نسب الإصابة بأورام الكبد ستنخفض بسبب القضاء على فيروس سى.

وقال، إن الدولة من خلال المبادرات الرئاسية لم تبخل على المريض، موضحا إن جميع الأدوية متوافرة واختيار العلاج المناسب أمر ضرورى من خلال لجنة من الأطباء مكونة من الجراح واستشارى الأشعة، وأستاذ علاج الأورام والهدف من اللجنة هو تشخيص المريض واختيار العلاج المناسب، مضيفا، إن اليوم دخلت أنواع جديدة من العلاج مثل العلاج الموجه والعلاج المناعى من خلاله استطعنا تحقيق سيطرة على المرض.

وأوضح، ان اللجان من مختلف التخصصات استطاعت أن تأخذ قرار العلاج المناسب للمريض المناسب وكل ما نكتشف المرض فى مراحل مبكرة تقل فرص العلاجات مرتفعة التكاليف، موضحا إن الوقاية مهمة جدا من خلال الكشف المبكر وبالتالى العلاج يكون غير مكلف وسهل القضاء على الورم وبدون مضاعفات.

وأشار إلى انه إذا اكتشف الطبيب السرطان فى المراحل المبكرة معناها الشفاء التام من المرض ومازال اكتشاف الورم فى المراحل المبكرة هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على الورم.