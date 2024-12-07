هل إجراء اختبارات الدم يساعد في معرفة مستويات المغنيسيوم بالجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

فحوصات الدم هي التقييم الأول والأهم الذي يوصي به الأطباء بعد ظهور أي أعراض مرتبطة بنقص المغنيسيوم، حيث يحتاج البالغون من 300 إلى 420 مجم يوميًا، وعند تعرض الجسم لنقص فى هذه النسبة يتسبب في بعض الأعراض كألم العظام، والعديد والأمور الأخرى، وفقا لموقع indianexpress.

فتناول كمية كافية من المغنيسيوم يساعد على تقليل القلق، ويعزز النوم بشكل أفضل، ويمكن أن يقلل من الصداع النصفي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى.

يمكنك تناول أونصة واحدة من اللوز، ونصف كوب من السبانخ المسلوقة التي يمكن أن توفر لك 19 في المائة من احتياجك اليومي، ويمكن أن تتناول أونصة واحدة من بذور الشيا، والتي توفر 26 في المائة من احتياجك اليومي.

قد لا يعكس تقرير فحص الدم مستويات المغنيسيوم في جسمك بدقة، كما أكدت الدكتورة مانجوشا أجراوال، استشارية أولى في الطب الباطني بمستشفيات جلين إيجلز باريل مومباي، وأضافت أن هذا لأن معظم المغنيسيوم في جسمك يتم تخزينه في العظام والأنسجة الرخوة، ولا يوجد سوى نسبة قليلة منه في مجرى الدم . وهذا يعني ببساطة أن اختبارات الدم الخاصة بك قد لا تكون قادرة على التقاط مستويات المغنيسيوم الإجمالية في الجسم بشكل فعال.

وبالتالي، حتى لو أشار فحص الدم إلى مستويات طبيعية من المغنيسيوم، فقد يعاني الجسم من نقص المغنيسيوم في الخلايا أو الأنسجة، وهذا يجعل من الصعب تشخيص نقص المغنيسيوم فقط من خلال اختبارات الدم القياسية في المصل.

يمكن أن توفر الاختبارات المتخصصة، مثل اختبارات احتباس المغنيسيوم أو اختبار مستويات المغنيسيوم في خلايا الدم الحمراء، تمثيلًا أكثر دقة لمخزون المغنيسيوم في الجسم، ومع ذلك، لا تُستخدم هذه الاختبارات على نطاق واسع في الممارسة السريرية. ونظرًا للدور الواسع النطاق الذي يلعبه المغنيسيوم في الجسم والمخاطر الصحية المحتملة لنقصه، فمن الأهمية بمكان أن يأخذ مقدمو الرعاية الصحية في الاعتبار أعراض المريض ومدخوله الغذائي، بدلاً من الاعتماد فقط على نتائج فحص الدم، عند تقييم مستويات المغنيسيوم.

علاوة على ذلك، يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي، مما يؤثر على كل شيء من وظيفة الأعصاب إلى تقلصات العضلات وصحة القلب، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى مجموعة من المشكلات الصحية، مثل تقلصات العضلات والتعب والقلق ومشاكل القلب والأوعية الدموية. ونظرًا لأن نقص المغنيسيوم غالبًا ما يكون خفيًا وبطيئًا في التطور، فقد يعاني الشخص من نقصه لفترات طويلة دون أعراض ملحوظة، مما يزيد من تعقيد التشخيص.

فيقوم جسم الإنسان بـ"آلية تعويضية" فيما يتعلق بالمغنيسيوم. "لذا حتى لو كانت مستويات المغنيسيوم في الأنسجة منخفضة، فقد تظل مستويات الدم طبيعية. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى نقص المغنيسيوم لدى العديد من الأشخاص، مما يجعل من الضروري إدارة والحفاظ على مستويات المغنيسيوم في الجسم بالكامل لتحسين صحتك. يمكن تحقيق ذلك من خلال دمج وجبات صحية في نظامك الغذائي، وينصح الأفراد بتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ المسلوقة وبذور الكتان وبذور اليقطين واللوز والكينوا والأرز البني والعدس ودقيق الشوفان والشوكولاتة الداكنة. إذا لم تتمكن من إكمال تناولك اليومي من المغنيسيوم من خلال نظامك الغذائي، فقد يكون تناول مكملات المغنيسيوم مفيدًا.

استشر طبيبًا قد يقترح عليك مكملات المغنيسيوم المناسبة بعد تقييم حالتك الصحية الحالية، لا تتناول أي نوع من المكملات الغذائية دون استشارة طبيبك. يمكن أن تكون تعديلات نمط الحياة الأخرى مثل ترطيب الجسم وممارسة الرياضة بانتظام وإدارة مستويات التوتر والحد من الأطعمة المصنعة مفيدة" .