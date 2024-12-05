اليوم السابع
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واردات مصر من الذرة تسجل مليارا و444 مليون دولار خلال 8 أشهر الأولى من 2024

الخميس، 05 ديسمبر 2024 01:00 ص
واردات مصر من الذرة تسجل مليارا و444 مليون دولار خلال 8 أشهر الأولى من 2024 الذرة - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من الذرة، منذ بداية العام الجارى 2024 وحتى شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر من الذرة سجلت نحو مليار و444 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضى، بينما كانت نحو مليار و708 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 263 مليون و288 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر الذرة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات و513 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة بنحو 7 مليارات و38 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 475 مليون و225 ألف دولار.


وفي نفس السياق، سجل إجمالي الواردات المصرية من القمح بنحو 3 مليارات و119 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو ملياري و467 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 651 مليونا و916 ألف دولار.







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اخبار الاقتصاد




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