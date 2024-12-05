لو مصاب بقصور الغدة الدرقية.. 8 طرق للحفاظ على نشاطك والتغلب على التعب

كتب - حسام الشقويرى

إذا تم تشخيصك بشكل قاطع بقصور الغدة الدرقية ، فسيتعين عليك الانتظار حتى تتكيف مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك مع الدواء البديل ، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية اليومية على تعزيز طاقتك عندما يجعلك قصور الغدة الدرقية تشعر بالتعب، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

طرق الحفاظ على الحيوية مع مرض الغدة الدرقية

1 تناول دواء الغدة الدرقية البديل بانتظام

تساعد أدوية تعويض هرمون الغدة الدرقية معظم الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية على الشعور بتعب أقل. حتى أولئك الذين يعانون من حالات شديدة من قصور الغدة الدرقية عادة ما يحصلون على بعض الراحة من الأعراض في غضون ستة أشهر من بدء العلاج. من المهم تناول دواء الغدة الدرقية حسب الوصفة الطبية. وهذا يعني تناوله في نفس الوقت وبنفس الطريقة كل يوم. يجب تناول الدواء على معدة فارغة والانتظار لمدة 30 دقيقة إلى ساعة على الأقل قبل تناول الطعام.

2 - انتبه لما تأكله

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد لقصور الغدة الدرقية، فإن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضرلوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعدك في الحصول على الطاقة التي تحتاجها لتجاوز يومك بنشاط. قد ترغب أيضًا في الحد من أو تجنب بعض الأطعمة التي قد تعيق قدرة جسمك على امتصاص الهرمونات البديلة بالكامل. وتشمل هذه كميات كبيرة من منتجات الصويا أو الأطعمة الغنية بالألياف، يمكن أن تؤثر بعض الأدوية والمكملات الغذائية أيضًا على كيفية امتصاصك لأدوية الغدة الدرقية، لذا استشر طبيبك قبل البدء في تناولها

3 - جرب العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

قد يساعدك هذا النوع من العلاج على التعامل بشكل أفضل مع مشاعرك من خلال تغيير أنماط التفكير السلبية واستبدالها بأنماط أكثر إيجابية. في الدراسات التي تبحث في النشاط البدني والعلاج السلوكي المعرفي والتعب - بما في ذلك دراسة نُشرت في مجلة Health Psychology - لاحظ الباحثون أن العلاج السلوكي المعرفي يبدو أنه يساعد الناس على الشعور بأنهم أكثر نشاطًا أو قادرين على النشاط. يساعد العلاج السلوكي المعرفي من خلال مساعدتك على تعلم كيفية ملاحظة التفكير المرتبط بالتعب والذي يمكن أن يجعلك تشعر بأنك متعب للغاية من آثار قصور الغدة الدرقية لدرجة أنك لا تستطيع فعل أي شيء.

4 - الحد من تناول الكافيين

إذا كنت تقاوم التعب الناجم عن قصور الغدة الدرقية، فمن السهل الانزلاق إلى حلقة مفرغة من شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء . ورغم أن الكافيين قد يمنحك أحيانًا دفعة قصيرة الأمد، مثل الشعور بالنشاط في الصباح، إلا أنه لن يعالج التعب على المدى الطويل. والأسوأ من ذلك، أن هذه الحلقة من الكافيين في النهاية قد تستنزف طاقتك إلى ما هو أبعد من التعب الناجم عن قصور الغدة الدرقية. يتداخل كل من الكحول والكافيين مع قدرة جسمك على الدخول في مستوى عميق من النوم المريح.

5 - ممارسة الرياضة لتعزيز الطاقة

قد تعتقد أن قصور الغدة الدرقية قد استنزف جميع احتياطيات الطاقة لديك، ولكن حتى إضافة القليل من النشاط البدني إلى يومك يمكن أن يساعدك في تحسين مستويات الطاقة خلال اليوم والحصول على نوم أفضل في الليل. استهدف مقدار النشاط البدني الموصى به وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية : نشاط هوائي متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل خمسة أيام على الأقل في الأسبوع وأنشطة تدريب القوة يومين على الأقل في الأسبوع.

6 - أهمية النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة - يحتاج معظم الناس من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة - يمكن أن يساعد في مكافحة التعب أثناء النهار المرتبط بقصور الغدة الدرقية. يحتاج النوم العميق إلى "المرحلة" المناسبة: مكان بارد قليلاً ومظلم وخالٍ من الصوت. لوضع جسمك في إيقاع النوم الصحيح، حدد وقتًا منتظمًا للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات. اترك هاتفك والأجهزة الرقمية الأخرى في غرفة أخرى، وإذا لزم الأمر، استثمر في ساعة منبه - وليس هاتفك - لإيقاظك من النوم في الصباح.

7 - التوقف عن التدخين

تدخين السجائر يؤثر على الغدة الدرقية بطرق مختلفة، وفقًا لمراجعة . يُعتقد أن تعاطي التبغ يؤدي إلى تغييرات هرمونية في جسمك، على سبيل المثال، وحتى أنه يحفز النشاط المناعي الذاتي لدى بعض الأشخاص - مما قد يمثل تحديًا لخطة علاج قصور الغدة الدرقية.

8 - قم بزيارة طبيبك بانتظام

إذا أشار فحص الغدة الدرقية إلى أنك في مستويات طبيعية بعد العلاج، لكنك لا تزال تشعر بالتعب، فاطلب مزيدًا من التقييم الطبي للعثور على السبب الأساسي وراء نقص طاقتك.

