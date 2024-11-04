علامات تشير إلى مشكلة فى الغدة الدرقية.. افحصها فورا

كتبت إيناس البنا

الغدة الدرقية هي جزء من نظام الغدد الصماء، وتنتج هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي، وتؤثر على كيفية استخدام جسمك للطاقة، وتؤثر هذه الهرمونات على كل عضو تقريبًا، وتؤثر على معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والهضم، وعندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فقد تؤثر على جسمك بالكامل.

ما هي العلامات والأعراض المبكرة لمرض الغدة الدرقية؟



هناك عدة أنواع من أمراض الغدة الدرقية، ولكل منها أعراض مميزة، وتشمل العلامات التحذيرية المبكرة بطء أو سرعة معدل ضربات القلب، وتغيرات غير مبررة في الوزن (زيادة أو نقصان)، والحساسية للبرد أو الحرارة، والاكتئاب أو القلق، والتعب المستمر، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

في قصور الغدة الدرقية (قلة نشاط الغدة الدرقية) حسب تقرير موقع صجيفة " nypost"، تشمل الأعراض الشائعة التعب وزيادة الوزن والشعور بالبرد، وقد ينتج هذا عن حالات مثل مرض هاشيموتو، وهو اضطراب مناعي ذاتي مزمن وهو السبب الأكثر انتشارًا في المناطق التي يتوفر فيها الملح المعالج باليود والأطعمة الغنية باليود على نطاق واسع، يمكن أن يؤدي نقص اليود أيضًا إلى قصور الغدة الدرقية، في حين يشير قصور الغدة الدرقية الخلقي إلى الحالات التي يولد فيها الأطفال بالغدة الدرقية المفقودة أو غير النشطة.



من ناحية أخرى، فرط نشاط الغدة الدرقية القلق وفقدان الوزن وتسارع ضربات القلب والشعور بحرارة غير عادية، وغالبًا ما يرتبط بداء جريفز، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية الأخرى التي تحفز الغدة الدرقية بشكل مفرط، ويمكن أن تؤدي عقيدات الغدة الدرقية، وهي كتل غير طبيعية في الغدة الدرقية، واليود الزائد إلى دفع الغدة الدرقية إلى إنتاج المزيد من الهرمونات أكثر من اللازم.

متى يجب زيارة الطبيب عند ظهور أعراض مرتبطة بالغدة الدرقية

التعرف على هذه الأعراض في وقت مبكر يعد أمرا أساسيا للإدارة والعلاج الفعال.

يجب عليك رؤية الطبيب، إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة وغير مبررة ولا تتحسن بالعلاج الأولي، أو إذا لاحظت تغيرات في مظهر رقبتك.

إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من مرض الغدة الدرقية، فأخبر طبيبك، حيث إن أمراض الغدة الدرقية غالبًا ما تكون وراثية، ولأن أعراض الغدة الدرقية قد تكون خفية، فقد يتأخر التشخيص أحيانًا، استشر طبيبك إذا شعرت باختلاف ملحوظ عن المعتاد، يمكن أن يتحقق اختبار دم بسيط من مستويات هرمون الغدة الدرقية ويساعد في تحديد ما إذا كانت الغدة الدرقية هي السبب.

تعتبر الكتل الموجودة في الرقبة شائعة إلى حد ما وعادة لا تهدد الحياة. والسبب الأكثر شيوعًا هو تضخم الغدد الليمفاوية بسبب العدوى مثل نزلات البرد أو التهاب الحلق، كما يمكن أن تتسبب التهيجات مثل الحساسية أو التنقيط الأنفي الخلفي في تضخم الغدد الليمفاوية.



تشمل الأسباب المحتملة الأخرى عقيدات الغدة الدرقية أو الأكياس أو الأورام غير السرطانية. تميل معظم الكتل الحميدة إلى الاختفاء من تلقاء نفسها، ولكن إذا استمرت الكتلة، فيجب تقييمها بشكل أكبر، وقد يتضمن ذلك إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للرقبة وإذا لزم الأمر، خزعة لتحديد السبب.

متى يجب أن أشعر بالقلق بشأن ظهور كتل أو عقيدات في الرقبة؟



يجب أن تكوني قلقة بشأن الكتل التي تستمر لأكثر من أسبوعين، خاصة إذا لم تكن مرتبطة بعدوى، وتشمل العلامات التحذيرية الكتل التي تبدو وكأنها تنمو أو تكون صلبة أو صلبة الملمس، يجب تقييم هذه الكتل من قبل الطبيب، ويمكن أن يساعد الفحص البدني أو الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية في تقييم ما إذا كانت الكتلة تتطلب مزيدًا من التقييم.

كيف يتم التشخيص؟

لتشخيص أمراض الغدة الدرقية أو العقيدات أو السرطان، نبدأ عادةً بفحص طبي شامل وفحص جسدي، وقد يشمل ذلك فحص منطقة الغدة الدرقية بحثًا عن أي خلل، وغالبًا ما يكون فحص الدم لقياس مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية هو الخطوة الأولى. إذا جاءت النتائج غير طبيعية أو كانت هناك كتل أو آلام ملحوظة، فقد يتم طلب اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية للرقبة، وهي أداة مفيدة لتقييم وتشخيص العقيدات الدرقية ومعظم سرطانات الغدة الدرقية، قد يستخدم الطبيب أيضًا فحوصات اليود المشع، والتي يمكن أن تساعد في التمييز بين أنواع مختلفة من العقيدات واضطرابات وظيفة الغدة الدرقية.

إذا ظهرت كتلة أو عقدة مشبوهة، فقد تكون هناك حاجة إلى خزعة للتحقق من وجود خلايا سرطانية أو غير طبيعية، يتم ذلك باستخدام إبرة رفيعة حيث يتم إزالة عينة صغيرة من الأنسجة وفحصها، إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، فقد يتم استخدام خزعة أكثر تفصيلاً باستخدام الاختبارات الجزيئية أو تقنيات التصوير المتقدمة. من خلال الجمع بين هذه الاختبارات، يمكننا التشخيص بدقة والتوصية بمسار العلاج.

كيف يتم علاج مرض الغدة الدرقية؟



يعتمد العلاج على الحالة المحددة والسبب الكامن وراءها، الهدف يكون من خلال إعادة مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى نطاق صحي، بالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية، تشمل الخيارات الأدوية التي تمنع إنتاج الهرمون بواسطة الغدة الدرقية، أو العلاج باليود المشع لتدمير خلايا الغدة الدرقية وتقليل إنتاج الهرمون أو الجراحة لإزالة الغدة الدرقية، قد يحتاج الأشخاص الذين يخضعون للجراحة أو العلاج باليود المشع إلى تناول هرمون الغدة الدرقية البديل مدى الحياة، يتم علاج قصور الغدة الدرقية بشكل أساسي باستبدال هرمون الغدة الدرقية.

كيف يمكن الحفاظ على صحة الغدة الدرقية؟



تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وكمية مناسبة من اليود. يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقنيات إدارة الإجهاد مثل اليوجا والفحوصات الروتينية. تجنب التدخين والكحول والحد من التعرض للمواد الكيميائية الضارة لدعم صحة الغدة الدرقية.

