اليوم السابع
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الأحد، 10 نوفمبر 2024 12:24 م
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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

الأحد، 10 نوفمبر 2024 12:00 م
استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم 13.5جنيها.

- البصل 15 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ28 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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