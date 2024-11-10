استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم 13.5جنيها.

- البصل 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ10 جنيهات.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ28 جنيها