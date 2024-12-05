عوض تاج الدين: التأمين الصحى الشامل أصبح شيئا مهما وحيويا وأساسيا

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن هناك اهتمام بقطاع الصحة والكوادر الطبية مهم لتقديم خدمة طبية عالية للمواطن، والدولة كانت تسعى منذ سنوات طويلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدأ في بورسعيد وامتد الآن إلى 6 محافظات أخرى، وحيث يتيح هذا التأمين لكل مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها.

وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة أنه يتم الاستعداد حالياً للانتقال إلى المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة، مضيفا أن التأمين الصحي الشامل أصبح شيئ مهم وحيوي وأساسي لتقديم الخدمة الصحية وضمان صحة المواطن.