تعرف على طرق فحص صحة العظام عند الأطفال

كتب - حسام الشقويرى

تؤدى العظام عدة وظائف مهمة فى الجسم، بما فى ذلك توفير البنية، وحماية الأعضاء، وترسيخ العضلات، وتخزين الكالسيوم، وخلال الطفولة والمراهقة الطبيعية تتغير العظام باستمرار وتتشكل عظام جديدة مع تحلل العظام القديمة.

ينتج جسم الأطفال عظامًا جديدة بشكل أسرع من تحلل العظام القديمة، لذلك تنمو كتلة العظام، يصل معظم الأشخاص إلى أقصى كتلة عظام لديهم في سن الثلاثين تقريبًا، وبعد ذلك، تستمر عملية إعادة تشكيل العظام، ومع ذلك، تفقد كتلة عظام أكثر مما تكتسب، ونتيجة لذلك، فإن الحفاظ على ذروة كتلة العظام خلال المراحل الحاسمة من النمو والنضج أمر ضروري لصحة العظام مدى الحياة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

صحة العظام عند الأطفال

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العديد من الأطفال لا يقومون بتحسين تراكم العظام أثناء الطفولة والمراهقة، وهناك مخاوف من أن الكتلة الهيكلية غير الكافية قد تؤدى إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور فى مرحلة الطفولة وفى وقت لاحق من الحياة أيضًا.

على سبيل المثال تشكل العديد من أمراض الأطفال خطراً على صحة العظام بسبب تأثيرات المرض الأساسية مثل سوء الامتصاص، أو التأثيرات الثانوية مثل فترات طويلة من عدم النشاط البدني، أو التأثيرات العلاجية مثل الجلوكوكورتيكويدات.

يجب تقييم الطفل الذي لديه تاريخ من كسرين في الطرف العلوي أو كسر واحد في الطرف السفلي، وفقًا لتوصيات الجمعية الدولية.

إن وجود تاريخ من الكسور المتكررة، وخاصة الكسور منخفضة التأثير أو غير الرضحية، يجب أن يدفع الطبيب إلى التفكير بعناية فيما إذا كان الطفل يعاني من انخفاض قوة العظام.

قياس كثافة العظام عند الأطفال

في البداية يتم قياس كثافة العظام باستخدام التصوير الشعاعي للهيكل العظمي، ومع ذلك لا يمكن رؤية فقدان المعادن في العظام إلا عندما يتجاوز فقدان كثافة العظام 40%، ما يجعل هذا الاختبار غير حساس للاستخدام السريري.

بعض تقنيات التصوير الكمي الحالية المستخدمة لتقييم صحة العظام..

قياس شكل عظم مشط اليد

الموجات فوق الصوتية الكمية

التصوير المقطعي الكمي (QCT)

قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة (DXA)

تتمتع تقنية DXA بالعديد من المزايا مقارنة بتقنية QCT، بما في ذلك مستويات الإشعاع المنخفضة، والنتائج الدقيقة، والتكلفة المنخفضة. تتم مقارنة النتائج بالقيم المتوقعة للأشخاص في نفس الفئة العمرية والجنس والعرق والحجم. ومع ذلك، فهي لا تقيس الحجم الحقيقي بشكل مباشر، مما يؤدي إلى كثافة المساحة بدلاً من الكثافة الحجمية.

بعض الاختبارات ولماذا ينصح بها

في بعض الأحيان، قد يوصي الطبيب بإجراء بعض الاختبارات للتأكد من صحة عظام طفلك، وفيما يلي نسرد بعض الاختبارات الأكثر شيوعًا ونكشف أيضًا عن سبب التوصية بها.

الأشعة السينية

تُعرف هذه الأشعة أيضًا باسم الأشعة السينية، وهي أكثر تقنيات التصوير التشخيصي شيوعًا ومتوفرة على نطاق واسع للتأكد من عدم تعرض أي عظم للكسر، بالإضافة إلى استخدامها في الكسور وخلع المفاصل، قد يُقترح استخدام الأشعة السينية أيضًا إذا كان طبيبك يعتقد أن مرضًا آخر تسبب في تلف العظام أو المفاصل.

التصوير المقطعي المحوسب

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب الأشعة السينية وتكنولوجيا الكمبيوتر لإنشاء صورة مقطعية أكثر تفصيلاً للجسم. قد يُطلب إجراء هذا الفحص إذا اشتبه الطبيب في وجود ورم أو كسر لا يظهر في الأشعة السينية (مثل عظم الترقوة أو الحوض)، أو في حالة إصابات خطيرة في الحبل الشوكي أو الحوض أو البطن أو الصدر.

كثافة المعادن في العظام

يتم قياس كثافة المعادن في العظام باستخدام التصوير المقطعي الكمي بالكمبيوتر (QCT)، وعلى الرغم من أنه يستخدم برنامج كمبيوتر لقياس كثافة العظام في الورك أو العمود الفقري، إلا أنه يمكن مقارنته بفحص التصوير المقطعي المحوسب القياسي، تُبلغ هذه الطريقة عن كثافة المعادن في العظام كبيانات كثافة حجمية فعلية وتسمح بالتصوير ثلاثي الأبعاد الكامل.