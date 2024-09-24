3 عادات صحية تساعد على الوقاية من هشاشة العظام

كتب – حسام الشقويرى

مع التقدم فى العمر تقل كتلة العظام أو كثافتها، وهذا يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الأستروجين، وهو الهرمون الذى يحافظ على كتلة العظام وفقا لما نشره موقع health.

وهشاشة العظام هى حالة تصبح فيها العظام ضعيفة ولينة، في بعض الأحيان تصبح ضعيفة للغاية بحيث يمكن أن تنكسر بسهولة، ويمكن أن يكون كسر العظام خطيرًا، خاصة إذا كان عظم الورك أو العمود الفقري لأنه يمكن أن يؤدي إلى إعاقة خطيرة وألم، لهذا السبب من المهم اتخاذ تدابير وقائية.

كيف يمكننا الوقاية من هشاشة العظام؟

تتضمن بعض أهم جوانب الوقاية من هشاشة العظام تناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتعريض البشرة لأشعة الشمس.

النظام الغذائى

يتضمن النظام الغذائي الأمثل كمية كافية من البروتين والسعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على كتلة العضلات، ويؤدي انخفاض البروتين في نظامك الغذائي إلى فقدان كتلة العضلات ما يؤدي بدوره إلى انخفاض كتلة العظام، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الكثير من الكالسيوم الذي يعد المكون الرئيسي لعظامنا، لذلك يتصح الأطباء بتناول 1000 ملج على الأقل من الكالسيوم يوميًا من جميع المصادر؛ وهذا يشمل الكالسيوم من نظامك الغذائي بالإضافة إلى المكملات الغذائية، يجب أن تتناول النساء بعد انقطاع الطمث حوالي 1200 ملج من الكالسيوم يوميًا.

فيتامين د

يُطلق عليه أيضًا "فيتامين أشعة الشمس" لأن البشرة يمكنها تكوين فيتامين د عند تعرضها لأشعة الشمس، وربما تحتاج فقط من 15 إلى 20 دقيقة من أشعة الشمس من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع لمساعدة جسمك على تكوين فيتامين د الذي يحتاجه، ولا يعد الطعام مصدرًا جيدًا لفيتامين د، معظم المصادر الطبيعية التي تحتوي على ما يكفي من فيتامين د هي من أصل حيواني، مثل الأسماك وزيوت الأسماك وصفار البيض والجبن والزبدة، وبالنسبة للنباتيين قد يكون من المفيد البحث عن الأطعمة المدعمة بفيتامين د مثل الحليب وبدائل الحليب وبعض حبوب الإفطار المدعمة بالفيتامين، كما يتوفر فيتامين د كمكمل غذائي.

ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على بناء عظام قوية، وللمساعدة في منع هشاشة العظام، ابدأ في ممارسة الرياضة فى سن صغيرة واستمر في ممارستها طوال حياتك، حتى لو كنت أكبر سنًا، فلا يزال الوقت مبكرًا لبدء ممارسة الرياضة، أفضل تمرين للمساعدة في منع هشاشة العظام هو مزيج من تمارين القوة (الأوزان الحرة، وأشرطة المقاومة) وتمارين تحمل الوزن، إذا كنت تعاني بالفعل من هشاشة العظام، فتجنب التمارين عالية التأثير، اسأل طبيبك للحصول على نصائح حول كيفية البدء في ممارسة الرياضة بأمان.