اليوم السابع
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الخميس، 05 ديسمبر 2024 09:39 ص
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تعرف على سعر الأرز المحلى فى سوق اليوم الواحد

الخميس، 05 ديسمبر 2024 09:00 ص
تعرف على سعر الأرز المحلى فى سوق اليوم الواحد وزارة التموين -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين كافة منتجات السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ، ويتم طرح الأرز المحلى المعبأ بسعر 24 جنيها للكيلو بجانب طرح كافة السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى .

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه تجربة وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق مبادرة إقامة السوق اليوم الواحد في المحافظات المختلفة بهدف توفير السلع  للمواطنين وبدأت تنتشر فروع السوق في المدن والأحياء وتوفر الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص السلع الغذائية بكميات كبيرة في ظل وجود مخزون استراتيجي من المنتجات الأساسية تكفى في المتوسط لـ 6 أشهر.

 







وزارة التموين

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سوق اليوم الواحد

سعر السلع الغذائية في سوق اليوم الواحد

سعر الأرز المحلى في سوق اليوم الواحد



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