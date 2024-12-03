وزير التموين يتابع انتظام العمل بمنظومة المطاحن لتوفير دقيق الخبز المدعم

كتب مدحت وهبة

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين، وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.

واطمئن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم فى إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح ، مشيرا إلى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.