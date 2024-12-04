اليوم السابع
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الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 12:16 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ8.5 جنيه

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ8.5 جنيه أسعار الخضراوات والفاكهة - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية  لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم  8.5 جنيه.

البصل 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 14 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20جنيها

‏- الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 14 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 27 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- البسلة 35 جنيها

- الموز البلدي بـ 25 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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