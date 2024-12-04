أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ8.5 جنيه

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم 8.5 جنيه.
البصل 15جنيها.
- البطاطس بـ 14 جنيها .
- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20جنيها
- الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
-الباذنجان العروس 14 جنيها .
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 27 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة