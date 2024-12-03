اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يلتقى أعضاء مجلس النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:50 م
وزير التموين يلتقى أعضاء مجلس النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين لقاء وزير التموين مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية. 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين، وذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

 

وزير التموين خلال لقاء أعضاء البرلمان
وزير التموين خلال لقاء أعضاء البرلمان

 

لقاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
لقاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

 







وزير التموين

أعضاء مجلس النواب والشيوخ

طلبات المواطنين

شكاوى المواطنين

خدمات وزارة التموين للمواطنين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة