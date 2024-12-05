التموين تعلن الأحد تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات لدعم قطاع المعادن الثمينة

مدحت وهبة

يعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

ويعتبر المعرض من الفعاليات البارزة لدعم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، حيث يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض أحدث المنتجات والمشغولات الذهبية.

ومن المقرر أن يشارك هذا العام 50 عارض مصري و 30 عارض دولي من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات، كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أكد أن معرض "نيبو 2024" يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محلياً ودولياً كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.



