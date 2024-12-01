مواصفة امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الجبر والهندسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، للشهادة الإعدادية " الصف الثالث الاعدادي ، موضحة أن الامتحان يتضمن 10% من الأسئلة للتذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل المشكلات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية« جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب، لها طابع الاستمرارية في الاستخدام التراكمي كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع ويراعي أنها مخصص لها درجة واحدة فقط، وبالتالي لا تتعدي أكثر من خطوتين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، الورقة الامتحانية تتضمن مجموعتين من الأسئلة، تتكون المجموعة الأولي من 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة واحدة، وتتكون المجموعة الثانية من 7 مفردات مقالية لكل مفردة ثلاث درجات.

وشددت الوزارة على أنه تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة ثم تنقسم علي 2 للحصول علي درجة الطالب من 15، ويعمل بهذه المواصفة في حالة الإجابة في كراس إجابة مستقلة «الشكل التقليدي الحالي» أو الإجابة في نفس الورقة البوكليت.



الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي سوف تنطلق 18 يناير المقبل.



مواصفة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية