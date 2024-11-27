علامات غريبة لنقص المغنيسيوم.. منها الرغبة فى تناول الشيكولاتة

كتبت فاطمة خليل

المغنيسيوم مهم في وظائف العضلات، ونقل الأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام، ومع ذلك، يؤدي نقصه إلى الكثير من المشكلات التي يمكن أن تؤثر عليك جسديًا وفسيولوجيًا، من الحساسية للأصوات العالية إلى ارتعاش العينين، وتغيرات الشخصية، وحتى زيادة الرغبة الشديدة في الشوكولاتة، بحسب موقع "تايمز ناو".

علامات غريبة لنقص المغنيسيوم

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم، المعروف أيضًا باسم نقص مغنيسيوم الدم، إلى أنواع مختلفة من الأعراض الغريبة، والتي يمكن أن تفاجئك.

يعد نقص المغنيسيوم من بين أكثر المشكلات الصحية التي يتم تجاهلها والتي يواجهها الملايين في جميع أنحاء العالم.

وفقًا للخبراء، يلعب المغنيسيوم - الذي يساعد في الحفاظ على إيقاع صحي، بصرف النظر عن تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وإنتاج عظام أقوى، دورًا حاسمًا في صحتك بشكل عام.

وفقًا للدراسات، يعاني 2-15 % من الأشخاص من نقص المغنيسيوم في مرحلة ما من حياتهم، وتكون النسبة أكبر بكثير لدى أولئك الذين يعانون من مرض السكري ، ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا يتم تشخيص النقص بشكل كافٍ لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادةً حتى تنخفض مستوياتك بشكل حاد.

أعراض نقص المغنسيوم

الحساسية للأصوات العالية

في أي وقت تشعر فيه بحساسية متزايدة للأصوات العالية - يرجع الأطباء ذلك إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم. انخفاض المغنيسيوم يؤثر على وظيفة خلايا شعر الأذن الداخلية، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف بسبب الضوضاء وقد يؤدي إلى حالة تُعرف باسم فرط السمع، حيث تبدو حتى الأصوات العادية عالية بشكل غير مريح.

حتى النقص الخفيف يسبب حساسية شديدة للضوضاء والقلق والتهيج والاكتئاب العقلي والارتباك والارتعاش والقلق والأرق وضعف العضلات وتشنجات في أصابع القدمين أو القدمين أو الساقين أو الأصابع.

هذا يحدث لأن المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم تدفق الكالسيوم داخل هذه الخلايا، وهو أمر بالغ الأهمية لإدراك الصوت.

تغيرات الشخصية

يؤثر نقص المغنيسيوم بشكل كبير على صحتك العقلية - مما يؤدي إلى اضطرابات المزاج وزيادة التوتر والاكتئاب والقلق الشديد. يؤثر هذا المعدن الأساسي أيضًا على وظائف المخ والمزاج ونقل الأعصاب لدى العديد من الأشخاص.

المغنيسيوم ضروري لوظيفة الأعصاب بشكل سليم، لذا فإن انخفاض مستويات هذا العنصر الغذائي المهم يؤدي إلى زيادة الإثارة في الجهاز العصبي، مما يتجلى في العصبية وتقلبات المزاج.

ارتعاش الجفون

يؤدي نقص المغنيسيوم في جسمك إلى تقلصات العضلات - مما قد يؤدي إلى ارتعاش الجفون باستمرار.

من المعروف أن نقص المغنيسيوم يسبب تقلصات العضلات، لذلك من الممكن أن يشمل ذلك ارتعاش الجفون. يمكنك إجراء تغييرات غذائية مناسبة مثل تناول الفول السوداني والسبانخ وبذور عباد الشمس والأرز ودقيق الشوفان حسب اقتراح طبيبك، أو تضمين المكملات الغذائية المحتملة للتغلب على هذا النقص.

حساسية البرد

إذا كان جسمك يفتقر إلى المغنيسيوم، فإن حساسيتك للبرد ستزداد، يحدث هذا لأن دور المعدن في وظيفة العضلات والدورة الدموية مرتفع للغاية وإذا كان لديك نقص في المغنيسيوم، فإنه يؤدي إلى ضعف تدفق الدم.

الشعور بالبرودة في الأطراف، وخاصة اليدين والقدمين، حتى عندما لا تكون البيئة باردة يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بتقلصات وتشنجات عضلية.

الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة

هناك خط رفيع بين نقص المعادن والرغبة الشديدة في تناول الحلوى، حيث إن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة هي مؤشر كبير على نقص المغنيسيوم، المطلوب لأكثر من 300 تفاعل إنزيمي في جسمك.

وقالت الدراسات أن الشوكولاتة - الغنية بالكاكاو - تحتوي على أعلى كمية من المغنيسيوم لكل جرام.