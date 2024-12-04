اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي الرئيس الفلسطيني وميقاتي في روما

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 09:17 م
رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي الرئيس الفلسطيني وميقاتي في روما رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني
أ ش أ

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أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني سوف تستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقاءين منفصلين في العاصمة "روما" يومي 13 و14 ديسمبر الجاري .


وأفاد بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء بأنه من المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني العاصمة الإيطالية ، حيث يلتقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعددا من المسئولين.


وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني شارك في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عقد في القاهرة، وأكد استعداد سلطات بلاده لدعم السلطة الفلسطينية في قطاعي الأمن وعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.







إيطاليا

فلسطين

جورجيا ميلوني

ميقاتي




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