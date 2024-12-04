جهاز حماية المستهلك يُحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية

كتب مدحت وهبة

حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق الخصوصية والبيانات الشخصية.

وناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الإجتماعى، والتى تطلب الدخول على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة.

وأوضح الجهاز أن الشركات، لن تطلب القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادى من خلال أى من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الإجتماعى.

وأهاب الجهاز بالمواطنين تجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.

كما حذر جموع المستهكلين، من الاشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك) .

ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ، وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية والإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور .

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.