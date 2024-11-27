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جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى الجمعة البيضاء على الخط الساخن 19588

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 11:53 ص
جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى الجمعة البيضاء على الخط الساخن 19588 جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستهدف جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك والتأكد من طرح السلع بالأسعار المعلنة دون زيادة  كذلك منع أى محاولات من شأنها احتكار السلع أو منع المنتجات عن  التداول في الأسواق.

 

ووضع قانون حماية المستهلك ضوابط تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة، وحظر ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، حيث نصت المادة  18 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها كما يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط وفى حالة مخالف القانون يتم تحرير محضر  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ويتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي وكذلك إرسال الشكاوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي وارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/ وكذلك ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/ او  عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".







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