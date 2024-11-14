نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

كتب مدحت وهبة

حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والإشتراك في أي مسابقات للحصول علي جوائز مجانية من إحدي الشركات، وذلك من خلال الدخول علي أحد الروابط للحصول علي الجائزة ، ويهيب الجهاز بالمواطنين بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.

كما يُحذر الجهاز جموع المستهكلين من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك وفي حالة رغبة المستهلك في الإشتراك في أي مسابقات، يرجي التأكد من الشروط الآتية:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم اخطار الجهاز في الإعلان "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024 "، وذلك تطبيقا لنص المادة (14)من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل .

وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين – المشاركين في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء - الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .

وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية :

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي وارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/ وكذلك ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ وارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "



