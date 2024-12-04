تعرف على حمية السوائل لإنقاص الوزن.. وهل تعد آمنة؟

كتبت مروة هريدى

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يختار العديد من الأشخاص اتباع نظام غذائى يعتمد على السوائل، وقد اكتسب هذا النظام الغذائى شعبية كبيرة بين أولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأن نتائجه سريعة من خلال استبدال الأطعمة الصلبة بالوجبات السائلة، لكن هل النظام الغذائى السائل مفيد حقًا لفقدان الوزن؟، خلال التقرير التالى نستكشف فوائده وعيوبه المحتملة، ونصائح لاتباع هذا النظام الغذائى بأمان وفاعلية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما النظام الغذائى السائل؟

يعتمد هذا النظام الغذائى على السوائل مثل العصائر أو العصائر المخفوقة أو الشوربات، وعادة ما يستخدم لفترات قصيرة من فقدان الوزن، وأحيانًا كمتطلب طبى قبل الخضوع لبعض الإجراءات، وبشكل عام، تكون هذه الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، ومن المفترض أن تقلل من إجمالى تناول الطعام، وبالتالى تفقد بعض الوزن.

أنواع النظام الغذائى السائل..

- النظام الغذائى السائل الكامل

يعتمد على السوائل بشكل أساسى، بما فى ذلك الشوربات والمرق والأطعمة المهروسة.

- النظام الغذائى السائل الصافى

يشمل فقط السوائل الشفافة مثل العصائر الصافية والمرق والشاى، وغالبًا ما يُوصف فى الحالات الطبية.

فوائد السوائل لفقدان الوزن

التحكم في السعرات الحرارية، مما يخلق عجزًا فيها وهو أمر لازم لفقدان الوزن.

هضم أفضل، فالأطعمة السائلة أسهل على الجهاز الهضمى فى المعالجة وتساعد فى منحه قسطًا من الراحة.

فقدان الوزن السريع، وذلك نظرًا لأن هذا النظام الغذائى مقيد يعتمد على السوائل ويميل إلى فقدان الوزن بسرعة كبيرة في الأيام الأولى.

التخلص من السموم، حيث تركز بعض الأنظمة الغذائية السائلة التى تعتمد على العصائر الطبيعية أو العصائر المخفوقة على طرد السموم من الجسم، كما أنها توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية مع التخلص من الأطعمة المصنعة.

السلبيات المحتملة للنظام الغذائى السائل

أوجه القصور الغذائى، قد يفتقر النظام الغذائى السائل المخطط بشكل سيئ إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والدهون الصحية.

التأثير العابر، فقدان وزن الماء شائع فى الأنظمة الغذائية السائلة، ويرتفع عندما تبدأ فى تناول الأطعمة الصلبة.

انخفاض مستويات الطاقة، قد يؤدى تناول السعرات الحرارية المنخفضة إلى الشعور بالتعب والتهيج.

التأثير على التمثيل الغذائى، حيث غالبًا ما تؤدى الأنظمة الغذائية السائلة طويلة الأمد إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائى، مما يجبر الجسم على العمل بجهد أكبر للحفاظ على الوزن.

كيف تتبع نظامًا غذائيًا سائلًا بأمان؟

يجب اختيار النظام الغذائي السائل بعناية شديدة.. وإليك بعض النصائح التي يجب اتباعها لنجاح النظام الغذائي السائل دون مشاكل صحية..

استشر أخصائي التغذية قبل أي شيء وقبل البدء في هذا النظام، ليضمن لك أن نظامك الغذائي السائل متوازن ويلبي متطلبات جسمك.

التركيز على الأطعمة السائلة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يجب إضافة العصائر والمشروبات البروتينية والحساء النباتي والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية إلى نظامك الغذائي، وتجنب المشروبات السكرية التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة.

أضف البروتين، الذى يضمن لك الحفاظ على كتلة العضلات ويجعلك تشعر بالشبع، مثل المشروبات البروتينية أو الزبادي اليوناني أو المكسرات وهي بعض مصادر البروتين المضافة للوجبات السائلة.

الترطيب، تأكد من شرب الماء مع تناول الوجبات السائلة حتى لا تسبب الجفاف.

الاستخدام قصير المدى، كما يجب استخدام النظام الغذائي السائل لفترة قصيرة فقط، فكلما طالت مدة استخدامه، زادت احتمالية نقص العناصر الغذائية والتعرض للمشكلات الصحية.

إعادة الدمج التدريجي، عند إنهاء النظام الغذائي السائل، من الأفضل إعادة إدخال الأطعمة الصلبة إلى نظامك تدريجيًا، حيث ابدأ بالخضراوات المطهوة على البخار والبروتينات الخالية من الدهون التي يسهل هضمها.

راقب أحجام الحصص، حتى في السوائل، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى إطالة فترة فقدان الوزن، لذلك حدد الحصص بالكميات الموصى بها.

استمع إلى جسدك، في حالة شعورك بالضعف الشديد أو المرض، يجب إعادة النظر في النظام الغذائي أو استشارة الطبيب.

هل النظام الغذائي السائل مناسب لك؟

على الرغم من فعاليته في فقدان الوزن على المدى القصير، إلا أن الأنظمة الغذائية السائلة لا يمكن أن تكون أبدًا حلاً مثاليًا للصحة والعافية على المدى الطويل، إن فقدان الوزن السريع أمر مرغوب فيه، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن أطعمة كاملة وكثيفة المغذيات هو أكثر صحة واستدامة، وقد تنجح الأنظمة الغذائية السائلة عند استخدامها على فترات أو كطريقة لإزالة السموم، ومع ذلك، يجب القيام بذلك بحذر وبعد أخذ المشورة الطبية.