تعاون بين مصر والصين لإنشاء مجمع مصانع للأعلاف بـ 100 مليون دولار

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، وفدًا من شركة "الأمل الجديد" الصينية الرائدة فى المجال الزراعى والطاقة المتجددة برئاسة ليو تشانج رئيسة مجلس إدارة الشركة وضم فد الشركة كل من تاو يو لينغ الرئيس التنفيذى للشركة، ووانغ وى يونغ المستشار الأول لشركة نيو هوب، وشاو وين المدير العام للشركة فى مصر، ووانج جى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والمهندس محمد علاء أمين عام الجمعية.



جاء الاجتماع فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى وعدد من قيادات الوزارة، حيث شهد اللقاء استعراض سبل توسيع الاستثمار الصناعى داخل مصر.



وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالوفد الصينى واستكمال المباحثات بين الجانبين والتى كانت قد بدأتها خلال زيارتها مؤخراً إلى مقاطعة سيتشوان الصينية الشهر الماضى ، كما وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين وزيادة النمو الاقتصادى بالمحافظات المصرية، والاستفادة من الخبرات الصينية فى مجالات التصنيع الزراعى والطاقة المتجددة وإنشاء مناطق صناعية على أرض بعض المحافظات لتوطين الصناعات الصينية فى مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .



كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود العديد من المزايا التنافسية الموجودة فى المحافظات المصرية وأهمية الاستفادة من المزايا المقدمة من الحكومة المصرية فى مجال المناطق الصناعية والمنطقة الحرة ، مشيدة بالتطور التكنولوجى والمعدات الحديثة التى شاهدتها خلال جولتها التفقدية لعدد من الشركات الصينية فى مقاطعة سيتشوان خلال زيارتها للصين .

وشهد اللقاء دراسة الفرص المتاحة فى المناطق الصناعية بالمحافظات، لإنشاء مجمع مصانع للإعلاف فى مصر بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار، والذى يعد خطوة مهمة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصينى داخل مصر وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى بين البلدين.

ومن جانبها أعربت ليو تشانج رئيسة مجلس إدارة الشركة الأمل الجديد الصينية عن سعادتها بهذا اللقاء مهنئة وزيرة التنمية المحلية على وصولها لهذا المنصب وهى أول أمرأة مصرية تتولى منصب وزير التنمية المحلية فى تاريخ الوزارة ، مؤكدة على حرص المجموعة منذ اليوم الأول الذى تواجدت فيه الشركة داخل مصر فى عام 2011 على الاستثمار الجاد والفعال ، مشيرة إلى عزم الشركة على توسيع استثماراتها داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، مشيدة بدعم الحكومة المصرية فى عدة جوانب منها مجال ضريبة القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الاراضى للمشاريع الجديدة وتسهيل إجراءات الاستثمار .

وأشارت ليو تشانج، إلى أن الشركة أخذت ترتيب عالمى فى إنتاج الأعلاف والسلاسل الغذائية ويوجد لديها العديد من الاستثمارات خارج الصين ولكن مصر من أهم الدول التى نسعى إلى زيادة الاستثمار فيها خاصة فى مجال إنتاج الأعلاف والمزارع السمكية، وإلى الآن تم إنشاء 5 مصانع لإنتاج الأعلاف فى مصر بمحافظات المنوفية، وبنى سويف، والبحيرة فى مدينيتى حوش عيسى ووادى النطرون، ومدينة جمصة بالدقهلية، حيث تمكنت من إنتاج 650 ألف طن سنويا للأعلاف بنسبة 10% من الانتاج فى مصر حيث وصل إجمالى الاستثمار المالى الحالى 70 مليون دولار وتخطط الشركة خلال الفترة القادمة لاستثمار 100 دولار ، إضافة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن يوميًا، مؤكدة أن للشركة الكثير من الاسهامات داخل السوق المصرى ويبلغ معدل العمالة المصرية داخل الشركة حوالى 94% مضيفة : ستتواصل شراكتنا لتعزيز الأيدى العاملة والمواهب المصرية والسماح لزملاء العمل وشركاء النجاح المصريين بإتقان التكنولوجيا الصينية لهذه الصناعة .



جانب من اللقاء



جانب من لقاء وزيرة التنمية المحلية مع وفد من شركة الأمل الجديد الصينية ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين



صورة تذكارية على هامش اللقاء