الفوائد الصحية لتناول البطاطا فى الشتاء

كتبت إيناس البنا

على الرغم من إمكانية تناول البطاطا على مدار العام، إلا أن فصل الشتاء هو الوقت المثالى لتناولها، حيث تحتوى البطاطا على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التى توفر العديد من الفوائد الصحية.

ويمكن أن تساعدك على تعزيز مناعتك والبقاء خاليًا من الأمراض فى موسم البرد عندما تنخفض درجات الحرارة، ووفقا لموقع healthsite هناك 7 فوائد لتناول البطاطا خلال فصل الشتاء.

تعزز المناعة

البطاطا غنية بفيتامين أ، الذى يلعب دورًا حاسمًا فى وظيفة المناعة، ويمكن أن يساعد تناول البطاطا فى الشتاء فى الحماية من أمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

غنى بمضادات الأكسدة

تحتوى البطاطا الحلوة على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، التى يمكن أن تساعد فى حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهذا بدوره يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان ومشاكل القلب.

تنظيم سكر الدم

تتمتع البطاطا بمؤشر جلايسيمى منخفض، مما يعنى أنها يمكن أن تساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم ومنع ارتفاع مستويات الأنسولين.

الهضم الصحى

البطاطا سهلة على المعدة، وهى غنية بالألياف الغذائية، التى يمكن أن تساعد فى تنظيم حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، ودعم البكتيريا المعوية الصحية.

الحفاظ على بشرة صحية

وجود فيتامين أ وبيتا كاروتين فى البطاطا يمكن أن يساعد فى حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والطقس البارد، وهذا يمكن أن يساعد فى تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وجفاف البشرة.

دعم صحة العين

يمكن أن يساعد وجود مضادات الأكسدة فى البطاطا، وخاصة اللوتين وزياكسانثين، على حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق، والأشعة فوق البنفسجية، والشيخوخة.

الفيتامينات والمعادن الأساسية

البطاطا مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين سى والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة والعافية خلال أشهر الشتاء.