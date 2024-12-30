مش بس للأطفال.. تعرف على فوائد تناول الكراوية في الصباح

كتبت مروة هريدى

بذور الكراوية، هي نوع من الأعشاب القديمة التي استُخدمت لعدة قرون خاصة بالنسبة للرضع أو الأطفال حديثى الولادة، لما لها من فوائد صحية متعددة حيث تساعد على الهضم، كما تتمتع بذور الكراوية بخصائص مضادة للميكروبات تساعد في الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والمساعدة في إنقاص الوزن والتحكم في مستويات السكر في الدم، لذل في مفيدة أيضًا للكبار، ويوضح تقرير موقع تايمز أوف إنديا" فوائد تناول مشروب الكراوية في الصباح.

فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول مشروب الكراوية كل صباح بانتظام:

يساعد على الهضم

يساعد مشروب الكراوية في عملية الهضم، حيث يخفف أعراض مثل الانتفاخ، وذلك بفضل محتواه من الثيمول، الذى يحفز العصارة في المعدة مما يحسن عملية الهضم دون إنزعاج، كما تعمل خصائص الكراوية المضادة للحموضة على تخفيف الحموضة وحرقة المعدة.

يقلل الالتهاب

تحتوي بذور الكراوية على مركبات مضادة للالتهابات تقلل من أعراض الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

يعزز المناعة

تشير الدراسات إلى أن بذور الكراوية يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة لأنها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، كما أنها تساعد في تقوية جهاز المناعة والحماية من العدوى.

يخفف مشاكل الجهاز التنفسي

تساعد بذور الكراوية في تهدئة أعراض وعدوى الجهاز التنفسى مثل السعال ونزلات البرد وحتى إزالة احتقان الأنف لأنها تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.

يساعد في إنقاص الوزن

يساعد مشروب الكراوية في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل تراكم الدهون في الجسم، كما يساعد الاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية في إدارة الوزن عند دمجه مع نظام غذائي صحي.

التحكم في نسبة السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن بذور الكراوية تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم وتجنب ارتفاع مستوياته.

طريق إعداد مشروب الكراوية

اغلي ملعقة صغيرة من بذور الكراوية في كوب من الماء لمدة 7 دقائق، ثم قُم بتصفية البذور واستمتع بتناول هذا المشروب دافئًا، كما يمكن إضافة ملعقة من العسل لتعزيز النكهة.