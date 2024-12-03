وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد، كما توفر منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% فى ظل نجاح مبادرة الوزارة فى إطلاق السوق اليوم الواحد فى العديد من المحافظات المختلفة وإقبال المواطنين على شراء السلع .

ودفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة التابعة لوزارة التموين، بأكثر من 50 سيارة محملة بكافة المنتجات والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بكل سوق من أسواق اليوم تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، حيث وجه الوزير باستمرار ضخ السلع بكميات كبيرة فى فروع سوق اليوم الواحد المنتشرة فى العديد من الاحياء بالمحافظات المختلفة.