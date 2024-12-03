اليوم السابع
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وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:30 ص
وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بتخفيضات 30% الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تفقد سوق اليوم الواحد
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد، كما توفر منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% فى ظل نجاح مبادرة الوزارة فى إطلاق السوق اليوم الواحد فى العديد من المحافظات المختلفة وإقبال المواطنين على شراء السلع .

ودفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة التابعة لوزارة التموين، بأكثر من 50 سيارة محملة بكافة المنتجات والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بكل سوق من أسواق اليوم تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، حيث وجه الوزير باستمرار ضخ السلع بكميات كبيرة فى فروع سوق اليوم الواحد المنتشرة فى العديد من الاحياء بالمحافظات المختلفة. 







وزارة التموين

سعر الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد

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سوق اليوم الواحد



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