أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والطماطم بـ7.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد كميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.

الطماطم 7.5جنيه -

البصل 15جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 19 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- البسلة 35 جنيها.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.