اليوم السابع
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أسعار الطماطم والبطاطس اليوم بمنافذ وزارة التموين

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:00 م
أسعار الطماطم والبطاطس اليوم بمنافذ وزارة التموين خضروات وفاكهة
كتب ــ مدحت وهبة

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طرحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، كميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية  لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:

ـ الطماطم بـ 8 جنيهات

ـ البصل بـ15جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 19 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها.

ـ البسلة بـ35 جنيها.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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