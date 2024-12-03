مرض اليد والقدم والفم.. ما هو وأهم طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

بعد تصريحات وزارة الصحة والسكان عن مرض اليد والقدم والفم وإنه لا يوجد علاج محدد لمرض نوضح فى التقرير التالى كل ما يخص الفيروس.

مرض اليد والقدم والفم هو مرض يسببه فيروس عادة من مجموعة الفيروسات المعوية كوكساكي ويسبب ظهور بثور على اليدين والقدمين، وفي الفم، وغالبًا في منطقة "الحفاضات"، وهو مرض خفيف بشكل عام يستمر من 7 إلى 10 أيام.

يعتبر مرض اليد والقدم والفم أكثر شيوعًا في الطقس الدافئ ويميل إلى الانتشار بسهولة بين الأطفال ويختفى غالبا بعد أسبوع، ووفقا لتقرير موقع " betterhealth"، يصيب مرض اليد والقدم والفم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات بشكل رئيسي، ولكنه قد يصيب أيضًا الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، وقد تحدث حالات تفشي المرض في حضانات الأطفال بشكل أكبر.

انتشار مرض اليد والقدم والفم

تنتشر هذه العدوى عن طريق الاتصال المباشر بالسوائل المفرزة من بثور الجلد، أو إفرازات الأنف والحلق (بما في ذلك اللعاب أو البلغم أو المخاط الأنفي)، أو الرذاذ (العطس والسعال) أو البراز (البراز). وتعتبر النظافة الشخصية الجيدة مهمة لمنع انتشار العدوى إلى الآخرين.

تظل البثور الجلدية التي تظهر في مرض اليد والقدم والفم معدية حتى تصبح متقشرة ولا يوجد بها أي سائل.

أعراض مرض اليد والقدم والفم

عادة ما تظهر الأعراض بعد مرور ما بين 3 إلى 7 أيام من الإصابة.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

الحمى

التهاب الحلق

ظهور بثور على الجزء الداخلي من الفم، وجوانب اللسان، وأطراف اليدين، والأصابع، وباطن القدمين، ومنطقة الحفاضات

غالبًا ما يكون الأطفال سريعي الانفعال، ومتعبين، وقد لا يرغبون في تناول الطعام.

علاج مرض اليد والقدم والفم

مرض اليد والقدم والفم هو مرض خفيف يختفي خلال أسبوع، ولا يوجد علاج محدد وعادة لا يتطلب أي علاج.

استخدم الباراسيتامول (وليس الأسبرين) حسب التوجيهات لعلاج الحمى وأي إزعاج.

قدم للطفل الكثير من السوائل، ولكن تجنب عصير البرتقال، فهو حمضي وقد يسبب الألم مع تقرحات الفم .

اترك البثور لتجف بشكل طبيعي، ولا تقم بثقبها ، حيث أن السائل الموجود بداخلها معدي.

إذا اشتكى الطفل المصاب بمرض اليد والقدم والفم من صداع شديد ، أو إذا استمرت الحمى، أو إذا كان هناك أي أعراض مقلقة، فاستشر طبيبك على الفور.

الوقاية من مرض اليد والقدم والفم

ـ النظافة الشخصية الجيدة ضرورية لمنع انتشار مرض اليد والقدم والفم إلى الآخرين، سواء بالنسبة للمصابين أو من حولهم:

ـ اغسلى يد طفلك جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة الآفات الشبيهة بالبثور، وبعد التعامل مع إفرازات الأنف والحلق، وبعد ملامسة البراز مثل أثناء استخدام المرحاض وتغيير الحفاضات.

ـ استخدم أدوات منفصلة لتناول الطعام والشراب.

ـ تجنب مشاركة أدوات النظافة الشخصية (مثل المناشف والغسالات وفرشاة الأسنان) والملابس (خاصة الأحذية والجوارب).

ـ اغسلى ونظفى جيدًا أي ملابس أو أسطح أو ألعاب متسخة قد تكون ملوثة.

ـ علمى طفلك آداب السعال والعطس، والتخلص الفوري من المناديل، وغسل اليدين بعد ذلك.