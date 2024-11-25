هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن مرض فيروس كوكساكى

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن مرض اليد والقدم والفم هو عدوى فيروسية خفيفة ومُعدية (فيروس كوكساكي) وهى شائعة عند الأطفال أقل من 5 سنوات. ​​​

وتابعت : يكون الطفل أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول من الإصابة بالمرض ويمكن أن يبقى الفيروس في الجسم لأسابيع بعد اختفاء الأعراض، وهو ما يعني أن المُصاب لا يزال بإمكانه نقل العدوى للآخرين.​​

واستكملت هيئة الدواء : قد يصيب المرض البالغين ولكنه أقل شيوعًا، كما يمكن نقل الفيروس دون ظهور أي أعراض وخاصةً للبالغين وقد يسبب مرض اليد والقدم والفم جميع العديد من الأعراض .