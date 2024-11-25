اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 02:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن مرض فيروس كوكساكى

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:18 م
هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن مرض فيروس كوكساكى حقائق هامة عن مرض فيروس كوكساكى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الدواء إن مرض اليد والقدم والفم هو عدوى فيروسية خفيفة ومُعدية (فيروس كوكساكي) وهى شائعة عند الأطفال أقل من 5 سنوات. ​​​

وتابعت : يكون الطفل أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول من الإصابة بالمرض ويمكن أن يبقى الفيروس في الجسم لأسابيع بعد اختفاء الأعراض، وهو ما يعني أن المُصاب لا يزال بإمكانه نقل العدوى للآخرين.​​

واستكملت هيئة الدواء : قد يصيب المرض البالغين ولكنه أقل شيوعًا، كما يمكن نقل الفيروس دون ظهور أي أعراض وخاصةً للبالغين وقد يسبب مرض اليد والقدم والفم جميع العديد من الأعراض .

 

حقائق هامة عن مرض فيروس كوكساكى
حقائق هامة عن مرض فيروس كوكساكى

 







هيئة الدواء

مرض القدم واليد

فيروس كوكساكي

البالغين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة