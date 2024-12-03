الصحة: لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والفم والأعراض تختفى خلال 10 أيام

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والقدم والفم، وعادةً ما تختفي الأعراض خلال 7 إلى 10 أيام.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يساعد المخدر الموضعي للفم في صورة جل أومضمضة أو سبراي في تخفيف آلام تقرحات الفم.​​

وأضافت : تساعد مسكنات الألم المتاحة، دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين في تخفيف بعض الأعراض.​

ويُنصح بشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وتناول الأطعمة اللينة التي لا تحتاج إلى الكثير من المضغ مثل الزبادي. تؤكد وزارة الصحة ضرورة مراجعة الطبيب والصيدلي فيما يخص الدواء.​



