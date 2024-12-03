اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والفم والأعراض تختفى خلال 10 أيام

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:00 ص
الصحة: لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والفم والأعراض تختفى خلال 10 أيام وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد علاج محدد لمرض اليد والقدم والفم، وعادةً ما تختفي الأعراض خلال 7 إلى 10 أيام.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يساعد المخدر الموضعي للفم في صورة جل أومضمضة أو سبراي في تخفيف آلام تقرحات الفم.​​

وأضافت : تساعد مسكنات الألم المتاحة، دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين في تخفيف بعض الأعراض.​

ويُنصح بشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وتناول الأطعمة اللينة التي لا تحتاج إلى الكثير من المضغ مثل الزبادي. تؤكد وزارة الصحة  ضرورة مراجعة الطبيب والصيدلي فيما يخص الدواء.​


 







وزارة الصحة

الجفاف

مرض اليد

مسكنات الالم

الباراسيتامول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة