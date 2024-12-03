اليوم السابع
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طقس اليوم معتدل نهارا ورياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا ورياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بشبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.







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