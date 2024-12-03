اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يقرر رفع الأحكام العرفية بعد ساعات من فرضها

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:39 م
رئيس كوريا الجنوبية يقرر رفع الأحكام العرفية بعد ساعات من فرضها الرئيس الكورى الجنوبي يون سوك يول
وكالات

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قرر الرئيس الكورى الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان بإلغائها، وذلك بعد ساعات من فرضها.

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن وزير الخارجية الكوري "جو تيه-يول" عقد اجتماعًا لكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية.


وأوضحت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية - أن المسؤولين يجتمعون في مقر الوزارة لحضور الاجتماع، حيث سيتم الإعلان عن أي إجراءات، إذا تقررت، على الفور، دون مزيد من التفاصيل.







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