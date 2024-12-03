رئيس كوريا الجنوبية يقرر رفع الأحكام العرفية بعد ساعات من فرضها

وكالات

قرر الرئيس الكورى الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان بإلغائها، وذلك بعد ساعات من فرضها.

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن وزير الخارجية الكوري "جو تيه-يول" عقد اجتماعًا لكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية.



وأوضحت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية - أن المسؤولين يجتمعون في مقر الوزارة لحضور الاجتماع، حيث سيتم الإعلان عن أي إجراءات، إذا تقررت، على الفور، دون مزيد من التفاصيل.