توجيه مهم من وزارة التعليم بخصوص أسئلة الاختيار من متعدد بامتحان نصف العام

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات والمدارس المسئولة عن وضع أسئلة امتحان نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأن تكون أسئلة الاختيار من متعدد عدد البدائل أربعة لكل سؤال حسب المواصفة الفنية، بحيث تكون أحد هذه البدائل فقط هو الصحيح، وأن تفرز مستوى الأسئلة الفهم والتطبيق والتحليل وأن تكون أسئلة الاختيار ليست فقط لاختيار الإجابة بل تمنح الطالب فرصة للاستذكار.

وتبدأ امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب النقل بـ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 11 يناير المقبل وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.