المديريات التعليمية: تقييم الشهر مهم للطلاب ودرجاته تضاف لأعمال السنة

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على أن تقييم الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية مهم للطلاب، حيث تضاف درجاته لأعمال السنة بالنسبة لجميع الطلاب، مضيفة أنه فى حالة تغيب الطالب عن المشاركة فى تقييمات شهر أكتوبر الماضى فإن بعض المدارس تعيد تقييم الطلاب مرة أخرى، مشددة على أهمية حضور الطلاب تقييمات شهر نوفمبر خاصة أنه يتم عقدها فى اليوم الدراسى .



أكدت الوزارة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية بنسبة (15%) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع في العام الماضي، وفى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ( الخاص - الخدمات ) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ( كسر – سرقة - فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

