اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم توجه بتوضيح صياغة أسئلة امتحان الفصل الأول

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:00 ص
وزارة التعليم توجه بتوضيح صياغة أسئلة امتحان الفصل الأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات بأن تكون أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول واضحة فى صياغتها وتشمل أجزاء منهج الفصل الدراسي الأول الذى تم تدريسه للطلاب، وتتضمن المستويات المعرفية المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستويات المعرفية، بحيث تقيس المستويات البسيطة والمتوسطة والعليا.


تبدأ امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.


 







وزارة التربية والتعليم

امتحانات نصف العام الدراسى

موعد امتحانات نصف العام الدراسى

اخبار مصر

مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول



الموضوعات المتعلقة

10 ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2025

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:25 ص

وزارة التعليم توجه بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة بامتحانات الشهادة الإعدادية طبقا لظروف كل مديرية.. وضع باركود على أوراق الأسئلة خاص بكل لجنة.. وتحذر الطلاب والمعلمين من حيازة المحمول أثناء الاختبارات

الأحد، 01 ديسمبر 2024 08:30 ص

موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 09:00 ص

وزارة التعليم توجه بإعداد أسئلة امتحان نصف العام للإعدادية فيما تم تدريسه

السبت، 30 نوفمبر 2024 10:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة