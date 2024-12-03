اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 02:39 ص
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القومى للبحوث والألكسو يختتمان اليوم ورشة عمل "حماية البيئة بالحلول الذكية"

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 02:00 ص
القومى للبحوث والألكسو يختتمان اليوم ورشة عمل "حماية البيئة بالحلول الذكية" المركز القومي للبحوث - أرشيفية
محمد صبحي

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تختتم اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)  ورشة عمل في مجال "حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإستخدام الحلول الذكية " وذلك اليوم 3 ديسمبر 2024. وذلك والتى تنعقد  بالمركز القومى للبحوث.

وتهدف الورشة إلى تسخير تطبيقات وأدوات الحلول الذكية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في العالم العربي،  تتضمّن الورشة محاور أساسية تركز على تحليل البيانات وإدارة الموارد، التنبؤ والنمذجة المناخية، مراقبة البيانات البيئية، تعزيز الاقتصاد الدائري، تحسين كفاءة الطاقة المتجددة، التعليم والتوعية، وتطوير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات والبرمجيات المستدامة، بحضور وفود من الدول العربية.

ويشارك فى الحضور وفود من الدول العربية التالية ( المغرب - تونس - ليبيا - موريتانيا - فلسطين - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - لبنان).

 







القومى للبحوث

التنمية المستدامة

الالكسو

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