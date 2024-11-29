الكشف والعلاج مجاناً.. القومى للبحوث يطلق قافلة طبية بالجيزة

كتب ـ محمد صبحى

أطلق المركز القومى للبحوث قافلة طبية إلى الوحدة الصحية بكفرة نصار - بمحافظة الجيزة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية.

ويأتى ذلك فى إطار دور المركز القومى للبحوث الرائد فى خدمة المجتمع حيث تستهدف القوافل الطبية دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتقديم الرعاية الطبية إلى للفئات والقرى الأكثر احتياجاً.

وضمت القافلة العديد من أطباء المركز في التخصصات المختلفة (الأطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ أمراض باطنية _ أمراض جلدية _ أمراض المخ و الأعصاب و طب الفم و الأسنان)، كما رافق القافلة العيادات المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى التى نقوم من خلالها بفحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية - عيادة أمراض النساء والسونار وعيادة طب الفم والأسنان)، وقام الأطباء بالكشف على جميع المرضى، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيدلية المركز القومي للبحوث، وبلغ عدد المستفيدين 2250.